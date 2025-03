Ilpiacenza.it - Sei schermidori del Pettorelli alla seconda prova degli Assoluti

Leggi su Ilpiacenza.it

Sarà Carrara il teatro di gara del weekend in arrivo per il circolo della schermadi Piacenza, impegnato con sei atletinazionaledi spada maschile e femminile. Sabato le speranze rosa di Piacenza sono riposte in Vera Perini, mentre domenica le lame maschili.