Sei Nazioni 2025 | Irlanda-Francia vale il titolo Scozia-Galles sfida tra deluse

Si disputa questo weekend la quarta giornata del Guinness Seie sabato pomeriggio si potrebbe virtualmente mettere la parola fine nella corsa alo, all’opposto, tutto potrebbe riaprirsi clamorosamente. Andrà in scena, infatti, il big match tra, mentre a seguire si scontreranno le.L’è attualmente prima, è l’unica formazione imbattuta, e sfrutterà il fattore casalingo per provare a chiudere il discorsocon 80 minuti d’anticipo. Per farlo, però, dovrà battere la– forse la vera favorita alla vigilia del torneo, ma caduta di misura in Inghilterra – e sperare in un passo falso dell’Inghilterra contro l’Italia. Difficile, ma vincere per l’vorrebbe comunque dire escludere i Bleus dalla corsa e giocarsi tutto a Roma tra una settimana.