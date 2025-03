Laverita.info - Segnali di ripresa per l’immobiliare. La riscossa parte dal Regno Unito

Leggi su Laverita.info

La discesa dei tassi di interesse ha aiutato il settore che non ha ancora recuperato dal Covid. In particolare, gli uffici non sono tornati ai livelli di occupazione pre pandemia. In controtendenza le città «trofeo».