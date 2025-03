Sebastiano Visintin | Mia moglie Liliana Resinovich? Non l’ho uccisa io E Sterpin ha qualcosa da nascondere

Leggi su Open.online

Dopo il fratello tocca al marito.dice di non avere idea di chi possa aver ucciso sua. Ma poi dice che l’amico di lei Claudiohada: «Qualche giorno prima del ritrovamento si trovava a cento metri da lì e l’indomani è andato in Questura a indicare proprio quel posto».parla in un’intervista al Corriere della Sera dopo le dichiarazioni del fratello di Lilly, Sergio. Il quale lo ha accusato di omicidio: «Una sola persona aveva interesse a far sparire e poi ritrovare il suo cadavere». Per la pensione e l’eredità.e LillyAndrea Pasqualetto riepiloga ala ricostruzione ipotetica che lo pone al centro dell’indagine: suaaveva programmato un weekend cone aveva deciso che era il momento di parlarle della loro relazione.