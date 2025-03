Seapower 3 nuovi impianti fotovoltaici in Campania

Leggi su Ildenaro.it

Continua, senza sosta, l’attività di, centro di ricerca consorziato con l’Università di Napoli “Federico II”, che da oltre trent’anni è impegnato nella ricerca e nello sviluppo di sistemi per le energie rinnovabili. L’ultimo traguardo, in ordine temporale, è stato raggiunto con la connessione alla rete elettrica nazionale di trein, di medie dimensioni su terreni agricoli, a Buonabitacolo (Salerno), che garantiranno 2,41 MWp di energia pulita.è partner strategico per tutta l’attività ingegneristica, di Coge spa, un operatore diversificato per servizi di efficientamento energetico e di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di recente quotato in Borsa.Il centro di ricerca partenopeo si occupa, dunque, di tutte le fasi tecniche, dalla progettazione di base ed autorizzazione degli, alla progettazione esecutiva, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza e la supervisione per le attività realizzative, fino a tutta la gestione dei cantieri con incarico di EPC management.