Liberoquotidiano.it - Se Zelensky torna a Washington rischia la galera, ecco perché: tam tam impazzito

comincia a farsi strada la convinzione che c'è una sola strada agevole per arrivare alla pace in Ucraina ed è quella chesi faccia da parte. Ovvero che dia le dimissioni in modo più o meno forzato e che eventualmente si vada a elezioni. Qualche giorno fa il capo dell'oppositore Poroshenko, citando manovre della commissione elettorale, ha addirittura buttato lì una data dandola quasi per certa, il 26 ottobre prossimo, ma non ha specificato come si possa a convincere il presidente in carica a lasciare o comunque a indire unata elettorale che ha sempre escluso sotto regime marziale. Lo stesso Trump sembra farvi riferimento quando dice che i sostenitori della guerra in Ucraina non resteranno a lungo. Con un messaggio più o meno sarcastico su X Elon Musk ha addirittura accennato alla grazia pere al suo il trasferimento «in un Paese neutrale in cambio di una transizione graduale verso la democrazia in Ucraina».