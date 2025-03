Liberoquotidiano.it - Se la sinistra non sa più come si va in piazza

è un binomio storico. Ma non tutte le piazze e non tutte le sinistre sono uguali. Ladi oggi può essere paragonata a quella del vecchio Partito Comunista? Non è una questione solo di numeri, assolutamente non comparabili: oggi a manifestare sono solo poche migliaia di attivisti, anche se poi gli organizzatori gonfiano di prassi il numero dei partecipanti. La vecchia e immensaSan Giovanni, ove Palmiro Togliatti arringava i militanti venuti da tutta Italia, non viene quasi più utilizzata e ha ceduto il posto alle più piccole e facilmente riempibili Piazze del Popolo o dei Santi Apostoli. La differenza è però di sostanza. Un tempo inci si arrivava preparati, quasil'ultimo atto di un percorso che era partito dai leader e coinvolto solo uno stretto numero di dirigenti, nei quali il popolo comunista nutriva una fede quasi incondizionata.