Sdg mastica amaro. Sconfitta per un gol

La SDG Spezia Pallamano escedalla trasferta di Grosseto con il punteggio di 34-33, al termine di un match combattuto e deciso solo all’ultimo secondo. Una gara che ha visto i Seawolves partire forte, subire il ritorno dei padroni di casa e sfiorare il pareggio con un rigore a tempo scaduto, senza però riuscire a concretizzare l’occasione. Primo tempo: partenza sprint, ma Grosseto rientra. L’avvio di gara è stato tutto a favore della Ginnastica Spezia, che con determinazione ha messo subito in difficoltà i padroni di casa, portandosi avanti 4-0 nei primi minuti. Il Grosseto, però, non ha perso la testa e con pazienza ha ricucito lo svantaggio, rimettendosi in carreggiata. Il primo tempo si è chiuso con i Seawolves avanti di una sola rete, 16-17, lasciando presagire una ripresa equilibrata.