Ilprimatonazionale.it - Scurati, la guerra e l’Europa

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 6 mar – «Il mondo è un enorme ed eterno agon che si svolge secondo severe regole di combattimento», così Oswald Spengler, in un suo breve scritto dedicato a Eraclito, descriveva l’essenza profonda dello spirito greco e classico. Per poi aggiungere, «La lotta nel mondo è un fatto costante». Non a caso uno dei frammenti eraclitei più celebri recita: «Polemos è padre di tutte le cose, di tutte re, e gli uni disvela come dèi gli altri come uomini, gli uni fa schiavi gli altri liberi». Questo potrebbe essere uno degli innumerevoli punti di partenza per spiegare come laappartenga al nucleo più intimo dei popoli europei. Una realtà che, negli ultimi decenni, il lavaggio del carattere imposto agli europei ha tentato di nascondere e smantellare, ma che ora, per l’ennesima beffa della storia, riaffiora inevitabilmente.