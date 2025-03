Velvetgossip.it - Scopri le 10 curiosità sorprendenti su Pechino Express 2025

Leggi su Velvetgossip.it

L’attesa per la dodicesima edizione diè alle stelle. Stasera, in prima serata su Skyuno, i concorrenti si preparano a partire per un’avventura emozionante, guidati da Costantino della Gherardesca e dal comico Fru. Questa stagione promette di essere ricca di sfide, paesaggi mozzafiato e momenti indimenticabili.amo insieme dieciche rendono questa edizione davvero speciale.1. Il percorso avventurosoIl viaggio disi snoda su un percorso di oltre 6.000 km, partendo dalle Filippine. I concorrenti attraverseranno il nord della Thailandia, famoso per le sue bellezze naturali, fino a giungere in Nepal, noto per le sue vette mozzafiato. Il tour offrirà un’esperienza unica tra culture e paesaggi, dalla spiaggia di Palawan alle maestose montagne dell’Himalaya.