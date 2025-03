Velvetgossip.it - Scopri cosa riservano le stelle: oroscopo settimanale di Branko dal 7 al 13 marzo 2025

L’di, noto astrologo italiano, offre sempre spunti interessanti per chi desidera orientarsi meglio nelle sfide quotidiane. Dal 7 al 13ci guida attraverso le previsioni per i segni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci, analizzando l’amore, le relazioni, il lavoro e la fortuna.amo insiemeleper questa settimana.BilanciaI nati sotto il segno della Bilancia potrebbero avvertire una certa agitazione, specialmente nel fine settimana. La Luna, alleata di questo segno, insieme a Marte, potrebbe rendere le emozioni più forti e impulsive.consiglia di:Riflettere attentamente prima di esprimere le proprie opinioni, soprattutto in ambito lavorativo.Non portare i propri problemi sul luogo di lavoro.Sfogarsi solo con persone fidate.