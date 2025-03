Ilfattoquotidiano.it - Scopre a pochi giorni dal matrionio il grave tradimento del futuro marito ma il padre la costringe a sposarlo lo stesso: la storia virale su Reddit

C’è una sezione diche si chiama “Marriage” ed è dedicata alle storie di matrimoni, perlopiù finiti male e in poco tempo. A raccontarne una diventatae ripresa dal New York Post è un ragazzo rimasto anonimo che ha scritto quanto accaduto alla figlia dei migliori amici dei suoi genitori.“Ha celebrato un matrimonio di lusso in una destinazione da sogno, un matrimonio costosissimo. Con ilaveva un rapporto molto complesso nonostante avessero avuto un figlio l’anno prima. Lei, poco prima delle nozze, ha scoperto che lui l’aveva tradita più volte durante l’addio al celibato“. E cosa ha fatto la futura sposa? Si è rivolta a suo, che aveva pagato la cerimonia e gli ha detto di volerla annullare ma l’uomo non ha voluto saperne: “Suoha praticamente detto: ‘Assolutamente no’ e le ha ricordato di aver saldato tutto e che quasi tutti gli invitati si erano comprati i biglietti aerei per raggiungere la destinazione esotica”.