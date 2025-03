Ilgiorno.it - Scoppia una bombola del gas al camping Breda di Marone: grave una turista tedesca investita dall’esplosione

(Brescia), 6 marzo 2025 – Paura questa mattina attorno alle sette in un campeggio didove ci sono già diversi turisti. Una donna di nazionalità, 67 anni, si è ferita a causa dello scoppio di unadel gas utilizzata per alimentare un fornelletto. La donna era ospite del campeggio, ildi via Cristini, da qualche giorno. Per motivi ancora da chiarire da parte dei carabinieri è stata. Ha riportato alcune lesioni alla testa. Le persone presenti nel campeggio hanno chiesto aiuto al numero unico per le emergenze 112. La donna è stata soccorsa dagli operatori del 118, arrivati con un’automedica e con due ambulanze: quella di Santa Maria Assunta e quella di Sale Marasino. La signora è stata soccorsa, stabilizzata e portata in ospedale.