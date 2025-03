Frosinonetoday.it - Scoppia un pneumatico in officina, operaio investito dall'onda d'urto

Leggi su Frosinonetoday.it

Un58enne di Ferentino, impiegato in un’meccanica per mezzi pesanti in via Fontana Sant’Angelo ad Anagni, è statod’provocatao scoppio di undi un autocarro in attesa di riparazione.L’uomo è stato sbalzato a terra e soccorso dal.