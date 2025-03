Genovatoday.it - Scontro auto-moto: automobilista scappa, 28enne portata in ospedale

Leggi su Genovatoday.it

-scooter in corso Gastaldi, all'incrocio con via Montevideo, nella sera di ieri, mercoledì 5 marzo. È successo all'incrocio con via Montevideo poco dopo le 20. Ad avere la peggio, laciclista, una ragazza di 28 anni che è finita in.La dinamica è da chiarire, ma dai.