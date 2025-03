Lanazione.it - Scontrini rosa nelle Farmacie Comunali contro la violenza di genere

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 6 marzo 2025 – Ledi Arezzo aderiscono all’iniziativa “D’amore si vive, non si muore” per contrastare ladi. In vista della Giornata Internazionale della Donna, glidelle ottodi città e frazioni saranno colorati die riporteranno il numero antie stalking 1522, andando così a utilizzare la tradizionale ricevuta fiscale rilasciata per ogni acquisto per lanciare un messaggio di pubblica utilità. Questa campagna nasce dall’intuizione di Siro Piantini, titolare della Lp Computer, di diffondere messaggi con cui stimolare a denunciare condizioni di sofferenza, maltrattamento o, accendendo i riflettori su una problematica di stretta attualità. L’attenzione delledi Arezzo verso questa tematica aveva già trovato espressione nel 2021 con la stampa nella parte frontale di tutti glidel messaggio “Se sei vittima di stalking ochiama il numero 1522”, promuovendo un servizio gratuito attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, sia da rete fissa che mobile.