Quotidiano.net - Sciopero treni 8 marzo 2025: orari e servizi garantiti da Trenitalia, Italo e Trenord

Roma, 6- Si avvicina il nuovonazionale di 24 ore, e a preoccupare è soprattutto lo stop dei. Per sabato 8, Giornata internazionale dei diritti delle donne, si torna a manifestare con le sigle Usi-Cit, Slai-Cobas, Cub, Usb e Adl Cobas/Cla. Si fermeranno scuole, università, strutture sanitarie e alcuni comparti del settore trasporti (tra cui aerei e autostrade). Incroceranno le bracciatalia,talia Tper,, mentre resta escluso il trasporto pubblico locale. Di seguito, le informazioni per organizzare al meglio la giornata, nonostante il fermo cone procedure di rimborso per i viaggiatori.taliaCome richiedere il rimborso Fermi aerei e autostrade Salvo il trasporto urbanotalia Durante loche inizia alle 21 di venerdì 7e termina alla stessa ora di sabato 8talia garantirà alcuniessenziali per Frecciarossa, Intercity eregionali, in conformità con quanto stabilito dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge 146/1990.