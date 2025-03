Quifinanza.it - Sciopero nazionale dei metalmeccanici, 8 ore di stop per il contratto

in agitazione in tutta Italia per il mancato rinnovo del. Le sigle sindacali di categoria hanno proclamato per la giornata del 28 marzo unodi otto ore per chiedere di riprendere la trattativa interrotta a novembre, sul Ccnl scaduto a fine giugno 2024, riguardante circa 1,5 milioni di lavoratori.La mobilitazione proclamata dalle segreterie nazionali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil, prevederà manifestazioni provinciali e regionali.LodeiI lavoratoritorneranno a incrociare le braccia dopo gli scioperi di 16 ore andati in scena tra dicembre e febbraio 2024.Secondo quanto annunciato in una conferenza stampa unitaria dalle sigle sindacali di categoria, le nuove proteste saranno precedute da tre assemblee programmate il 21 marzo, in contemporanea al Nord, Centro Italia e al Sud, con la presenza di migliaia di delegati.