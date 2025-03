Sciò live a Roma | un tributo a Pino Daniele nel giorno del suo compleanno

Leggi su Ildenaro.it

Connel cuore, a dieci anni dalla scomparsa, il 19 marzo neldel suo 70esimocelebra l’artista, per un momento fatto di emozione e tanta nostalgia.A omaggiare ‘l’uomo in blues’ saranno gli Area Medina Ensemble che da oltre vent’anni ne ripropongono l’opera artistica, e che per l’occasione riproporranno l’album ‘’ nel 40esimo anniversario della sua uscita.Una ricorrenza importante che il gruppo Area Medina – ensemble per, vuole ricordare con una festa/concerto a, al teatro Golden.L’appuntamento è per mercoledì 19 marzo (con inizio ore 21). Ad aprire il concerto, un piccolo monologo “Napoli si racconta e incontra”, scritto da Fabrizio Angrisano e interpretato dall’attore Roberto Solofria, e a seguire l’esecuzione dell’intera scaletta dell’album, composto da 17 memorabili brani divisi, come nell’originale in due CD.