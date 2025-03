Scienza il buco dell’ozono si restringe 38 anni dopo la messa al bando dei gas CfC

Leggi su Ildenaro.it

Ilsi stando sensibilmente: è una tendenza che va al di là delle variazioni stagionali e che appare costante, a 38dallaaldei cluorofluorocarburi (CfC) i gas che erano usati anche come refrigeranti nei vecchi frigoriferi. Nonostante la grande variabilità stagionale dello strato di ozono dovuta anche ad eventi meteorologici o ai gas serra, lo conferma lo studio guidato da Peidong Wang del Massachusetts Institute of Technology e pubblicato sulla rivista Nature. Balzato in testa alle cronache internazionali alla fine degli’80, l’ozono è un gas che tende a salire ad alte quote, dove forma una sorta di sottile strato attorno al pianeta, nella stratosfera, a una quota compresa tra 15 e 50 chilometri. Si tratta di una molecola molto importante per la vita terrestre perché è in grado di intercettare e filtrare gran parte delle radiazioni ultraviolette prodotte dal Sole, nocive per le cellule in quanto danneggiano il Dna.