Sport.quotidiano.net - Sci, Gut Behrami avverte Brignone: “Non sono soddisfatta, voglio dimostrare il mio valore”

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 6 marzo 2025 – Lara Gutnon si arrende e promette battaglia nel finale di stagione. L’elvetica, detentrice della Coppa del mondo, ha attualmente 251 punti di ritardo da Federica, la quale è stata capace di aumentare il suo vantaggio grazie alla doppietta del Sestriere e all’ottimo weekend di Kvitfjell, concluso con la vittoria in super gigante. Proprio in Norvegia Lara si è un po’ mangiata le mani per un errore commesso che le ha fatto perdere circa otto decimi: avrebbe potuto vincere con margine. Troppe le incertezze dell’elvetica che ha criticato se stessa in una recente intervista alla tv SRF, ammettendo gli errori nell’ultimo periodo che non le hanno permesso di rimanere vicino a. Ma Lara Gutè una agonista nata e non è di certo una che si arrende facilmente.