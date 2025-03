Oasport.it - Sci di fondo, Pellegrino: “Dobbiamo essere orgogliosi”. Daprà: “Non avevo la gamba per la volata”

L’Italia ha accarezzato a lungo il sogno di conquistare una medaglia nella staffetta maschile dei Mondiali di sci diandata in scena sulle nevi di Trondheim. Il quartetto tricolore è rimasto fino alla fine in lizza per i due gradini del podio alle spalle della scatenata Norvegia, rendendosi protagonista di una prestazione tonica in quella che è la gara più iconica della disciplina e che inevitabilmente evoca il tripudio delle Olimpiadi di Lillehammer 1994.Giovanni Ticcò ha mantenuto gli azzurri in una buona posizione, poi Federicosi è incaricato di ricucire il piccolo gap nei confronti del gruppo che inseguiva i padroni di casa e ha consegnato un ottimo testimone a Davide Graz, che si è distinto nella lotta con Svezia, Svizzera, Francia e Canada. Simoneha dovuto cedere nel finale sotto il forcing degli sprinter Grond e Anger e così l’Italia ha concluso al sesto posto nella gara vinta dalla Norvegia davanti a Svizzera e Svezia.