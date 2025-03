Oasport.it - Sci di fondo oggi in tv, Mondiali 2025: orario staffetta maschile, programma, tv, streaming, italiani in gara

domani in scena a Trondheim, per quella che è ormai la volata verso le ultime quattro gare deidi sci dia Trondheim. Si continua con una delle novità che più hanno fatto discutere, vale a dire l’accorciamento della distanza di.Non più 4×10 come un tempo, ma 4×7,5 per quello che è il tentativo della Norvegia di continuare a dominare come oramai fa fin dal 2001, quando è iniziato il dominio ininterrotto. Per quanto riguarda l’Italia, sorpresa per il posizionamento di Federico Pellegrino, inserito nella seconda frazione a tecnica classica per provare a lanciare Davide Graz e poi Simone Daprà in buone posizioni, se Giovanni Ticcò saprà tenere il ritmo dei migliori.Ladeidi Trondheimsi disputeràalle ore 14:00. Sarà possibile seguirle in diretta tv su Eurosport 1 e su RaiSport.