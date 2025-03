Oasport.it - Sci alpino, Theodor Braekken vince lo slalom dei Mondiali junior. Franzelin migliore degli italiani

Con il successo dinellomaschile vanno ufficialmente in archivio i Campionati2025 di sci. Sulla pista di Tarvisio il successo è andato al norvegese classe 2004 che, già al comando a metà gara, si è confermato nella seconda manche centrando, quindi, la medaglia d’oro.ha centrato il successo con il tempo complessivo di 1:29.85 (prima manche in 45.82, seconda in 44.03) con 36 centesimi di vantaggio sullo svedese Gustav Wisstig, mentre completa il podio il britannico Luca Carrick-Smith a 46 centesimi.Quarta posizione con un distacco corposo (+1.07) per l’austriaco Moritz Zudrell, mentre in quinta troviamo lo svedese Max Uhlir a 1.16. Sesta posizione per lo spagnolo Aleix Aubert Serracanta a 1.70 (era 13° a metà gara), quindi in settima il britannico Freddy Carrick-Smith a 1.