Sci alpino, quante nubi sull'Italia maschile: anche la Gran Bretagna ha un vivaio migliore al momento

Oggi si concludono i Mondiali Juniores di scia Tarvisio e salvo clamorosi colpi di scena nello slalom, l’Italia concluderà la rassegna iridata giovanile con due medaglie, entrambe arrivate dal settore femminile. Prima il bronzo di Sara Thaler in superG e poi il meraviglioso oro di Giorgia Collomb in gigante. Se proprio le giovani azzurre hanno mostrato qualche segnale in chiave futuro, alinvece la situazione appare davvero preoccupante ed in particolare nelle specialità tecniche, già quelle più in difficoltàin Coppa del Mondo.Purtroppoa livello giovanili i risultati in gigante e slalom latitano davvero ad arrivare. Ieri ildegli azzurri è stato Pietro Bisello, che ha chiuso addirittura in ventiquattresima posizione ad oltre tre secondi dal francese Flavio Vitale.