Sci alpino, le sorelle Delago si rituffano in Coppa Europa. Thaler rientra dopo il bronzo mondiale

Ladel Mondo di scisarà protagonista nel weekend ad Are (Svezia) con un gigante e uno slalom. La gara tra le porte larghe, in programma sabato 8 marzo, sarà particolarmente significativa nella lotta per la conquista della Sfera di Cristallo: il duello tra Federica Brignone e la svizzera Lara Gut-Behrami vivrà un capitolo fondamentale, antipasto dei tre giorni di gara previsti la settimana successiva a La Thuile.Senza gare veloci nel massimo circuito internazionale itinerante, alcune atlete italiane hanno deciso di gareggiare in: sabato 8 e domenica 9 marzo sono in programma due superG a Kitzbuehel (Austria). All’evento prenderanno parte alcune azzurre di punta come leNicol e Nadia. Le nostre portacolori non sono mai entrate in top-10 durante la stagione didel Mondo (Nicol fu terza ad Altenmarket e Saalbach nella passata annata agonistica).