Sci alpino, Dominik Paris sfida lo squadrone svizzero a Kvitfjell

La Coppa del Mondo maschile di scicomincia la sua lunga trasferta in Norvegia. Si parte questo fine settimana daper una tre giorni dedicata completamente alla velocità, ultimo appuntamento prima delle finali di Sun Valley; mentre il prossimo weekend si gareggerà ad Hafjell con in programma un gigante ed uno slalom.è sicuramente una delle tappe preferite da, anche perchè su questa pista l’altoatesino ci ha vinto per ben quattro volte in carriera (tre in discesa ed una in superG). La forma è ancora buona per il veterano azzurro, che è comunque uscito bene dal Mondiale, cogliendo poi il primo podio stagionale a Crans Montana. Adesso l’obiettivo è provare a centrare la prima vittoria e dall’unica prova disputata le indicazioni sono state ottime, visto cheha chiuso secondo a soli cinque centesimi dallo sloveno Miha Hrobat.