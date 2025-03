Sci Alpino cancellata la discesa maschile di Kvitfjell per maltempo

Leggi su Ilfaroonline.it

Mentre le Azzurre si preparano per la gara di Are (Svezia) nella penultima tappa di Coppa del Mondo di Sci, prima delle emozionanti Finali Tecniche di Sun Valley (dal 20 al 27 marzo), vienela competizione degli Azzurri a, in Norvegia. A causa delcon vento forte e alte temperature, è stata annullata lain programma nella giornata di oggi.Come riporta fisi.org, il programma sarà ripreso come segue:venerdì 7 marzo, ore 10.30 –1 (recupero di quellaa Garmisch)sabato 8 marzo, ore 10.30 –2domenica 9 marzo, ore 10,30 – SuperGLe convocate azzurre per la gara di Are – Fonte FISI/fisi.orgFra le porte larghe saranno al cancelletto di partenza Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti e Lara Della Mea.