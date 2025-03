Oasport.it - Sci alpinismo, Giorgia Pollini si laurea Campionessa del Mondo! Splendido trionfo under 18 nella sprint

si ètadel18, specialità dello sciche sarà presente nel programma delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dove questa disciplina farà il proprio esordio a cinque cerchi. La trentina ha dominato la finale sulle nevi di Morgins (Svizzera), attaccando di forza e distanziando le più dirette avversarie.La 18enne di Pelugo ha distanziato di addirittura 5.6 secondi la cinese Ani Pumu, mentre il bronzo è finito al collo della statunitense Sienna Petersen. La nostra portacolori aveva firmato il miglior tempo nel turno di qualificazione e poi si era imposta in semifinale, a dimostrazione del suo strapotere in terra elvetica. Si tratta del secondo alloro per l’azzurra in questa rassegna iridata dopo il bronzo conquistatovertical (format non olimpico) alle spalle di Teresa Schivalocchi (oggi sesta).