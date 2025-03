Oasport.it - Sci alpinismo, Cardona Coll e Fatton vincono le sprint dei Mondiali. Murada e Mascherona out in semifinale

A Morgins (Svizzera) si sono disputate ledeidi sci: in terra svizzera si è gareggiato nel format che metterà in palio due titoli alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Lo spagnolo Oriolha dettato legge nella gara maschile dopo essersi già imposto nella prova mista in coppia con Alonso Rodriguez. Il formidabile iberico è riuscito a battere in maniera perentoria il francese Thibault Anselmet e lo svizzero Jon Kistler.Tra le donne, invece, meravigliosa stoccata della svizzera Marianne, che si è resa protagonista di un mirabolante gesto atletico per avere la meglio nei confronti della favorita della vigilia, ovvero la francese Emily Harrop. La padrona di casa ha saputo fare la differenza nell’esigente tratto a piedi e si è messa alo la medaglia d’oro, mentre il bronzo è andato alla spagnola Ana Alonso Rodriguez.