School Spirits 3 | si farà? tutto quello che sappiamo

Leggi su Cinefilos.it

3: sicheLa serie drammatica soprannaturaledi Paramount+ ha il potenziale per diventare un successo di lunga durata, ma lo show sarà presto rinnovato per la terza stagione? Creata da Megan e Nate Trinrud, la serie è incentrata su Maddie (Peyton List), un’adolescente di Split River, nel Wisconsin, che si ritrova bloccata nell’aldilà dopo essere apparentemente morta in circostanze strane. Con l’aiuto dei fantasmi che abitano anche nella sua scuola, Maddie deve arrivare al fondo del suo mistero, svelando un intero mondo di sorprese soprannaturali. Mescolando elementi di drammi scolastici con il soprannaturale,è una sintesi affascinante.La prima stagione ha ricevuto recensioni per lo più positive ed è stata rinnovata a metà del 2023.