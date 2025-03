Schlein e le critiche alla proposta di von der Leyen sulle armi europee | Assurdo che Meloni non faccia sapere cosa dirà Pd diviso? È un partito plurale

Leggi su Open.online

«Noi confermiamo lealle proposte avanzate da von dere lavoreremo, siamo qui al vertice per cambiare queste proposte per farle andare nella direzione che chiediamo», ha detto così la segretaria del Pd, Elly, parlando a Start su SkyTg24 , questa mattina da Bruxelles prima del vertice dei Socialisti europei: «Trovoche non sappiamo qual è la posizione che Giorgiaporterà al consiglio europeo. Le opposizioni hanno chiesto a Giorgiadi venire in Parlamento a confrontarsi prima di questo vertice e lei ha rifiutato di farlo». Le 3 posizioni della maggioranzadice ancora che «nel governo ci sono tre posizioni diverse»: «Vedremo se chiariràha in mente (ndr) e speriamo che segua una disponibilità analoga a fare un altro passo nel senso di un’Europa federale e cioè di mettere a disposizione il seggio alle Nazioni Unite dell’Ue, sarebbe un passo interessante».