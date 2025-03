Oasport.it - Scherma, la Coppa del Mondo segna il via del nuovo corso tecnico di fioretto e sciabola

Leggi su Oasport.it

Sarà un lunghissimo fine settimana per lainternazionale. Dall’Italia all’Egitto, passando anche per la Grecia, un giro delche coinvolgerà. Toccherà dunque proprio alle armi che hanno visto una rivoluzione tecnica in casa Italia, con l’arrivo dei nuovi CT, Simone Vanni (), Andrea Terenzio (uomini) e Andrea Aquili (donne).L’appuntamento più importante per i colori azzurri è sicuramente il Trofeo Luxardo a Padova, arrivato alla sua sessantaseiesima edizione. Presenti tutti i big dellamondiale con un’Italia che vuole essere protagonista sia nella prova individuale, con gli azzurri a caccia di un podio sempre sfuggito in questa prima parte di stagione, sia nella prova a squadre, con il quartetto azzurro che vanta un terzo posto nella prima tappa ad Oran.