Scherma Coppa del Mondo | 10 azzurri qualificati nella sciabola a Padova 12 fiorettiste al Cairo

Leggi su Sportface.it

L’Italia del fioretto festeggia l’ottima prestazione ottenuta al. In Egitto, dove è in scena la tappa didel, tutte e dodici ledel CT Simone Vanni hanno trovato la qualificazione al tabellone principale. La ricca formazione tornerà in pedana sabato 8 marzo per la giornata clou della gara individuale.Martina Favaretto, Arianna Errigo, Alice Volpi, Anna Cristino, Martina Batini ed Elena Tangherlini risultavano già ammesse per diritto di ranking. A loro, si sono unite Irene Bertini e Francesca Palumbo, autrici di un’ottima fase a gironi. I turni preliminari hanno consegnato il pass a Carlotta Ferrari, Martina Sinigalia, Aurora Grandis e Camilla Mancini, lasciando il team azzurro ai festeggiamenti.La bandiera italiana tornerà in pedanagiornata di domani, venerdì 7 marzo, in occasione della fase preliminare della prova maschile.