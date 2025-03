Oasport.it - Scacchi: Italia, il celebre RB Ramesh è nuovo ct azzurro

La Federazionesticana ha comunicato il nome delcommissario tecnico che guiderà la Nazionale Open nei prossimi due anni. E il nome è di quelli pesantissimi: Ramachandran, noto a tutti come RB, coach indiano di fama mondiale.48 anni, di Chennai,è tra i più famosi allenatori al mondo. Da lui sono passati numerosissimi grandi talenti degliindiani, tra cui i più famosi sono senz’altro i duebabu, Praggnanandhaa (che di recente ha trionfato al supertorneo di Wijk aan Zee) e la sorella Vaishali. Dal 2008 ha fondato una sua accademiastica proprio a Chennai. Succede a Loek van Wely, l’olandese che ha guidato l’nelle ultime grandi manifestazioni con risultati spesso di buon livello.Molto celebrati sono i suoi due libri più famosi, “Fundamental Chess: Logical Decision Making” e “Improve your Chess Calculation”, pubblicati inda Le Due Torri come “Logicastica vincente” e “Calcolostico vincente”.