Veronasera.it - Sbatte contro un'auto in sosta ed un'altra di passaggio in corso Porta Nuova: ha un tasso alcolico superiore a 2

Leggi su Veronasera.it

Ennesimo incidente su, a Verona, ancora una volta provocato da un conducente che è stato trovato alla guida in stato di ebbrezza. Era da poco passata la mezzanotte di giovedì, quando una Renault Megane sarebbe andata are primaun veicolo in, una.