Savino Del Bene Scandicci a un passo dalla storia | vittoria netta nell’andata dei quarti di Champions a Lodz

Pge Grot Budowlani ?ód? –Del0-3 (22-25, 22-25, 21-25): Wili?ska, Druzkowska 4, Lisiak n.e., Wenerska n.e., Blagojevic 3, Planinsec 4, Enweonwu 13, Rozynska n.e., Sobolska-Tarasova 3, Drosdowska (L2), Lysiak (L1), Grabka 2, Manyang, Damaske 21. All.: Biernat M.DEL: Ribechi (L2) n.e., Herbots 6, Castillo (L1), Ruddins 3, Kotikova n.e., Mancini n.e., Ognjenovic 2, Bajema 8, Graziani 2, Nwakalor 9, Carol 14, Antropova 17, Mingardi n.e., Ung Enriquez n.e.. All.: Gaspari M.ARBITRI: Eldar Zulfugarov (AZE) – Risto Strandson (EST)in tre set aidi finale di andata diLeague per laDel. Successo ottenuto in casa del Budowlani ?ód?. tra le mura della ?ÓD? Sport Arena, impianto che nel febbraio 2019 ospitò la prima gara fuori dai confini italiani dellaDelVolley- Un successo 3-0 dal grande peso specifico, al termine di una sfida durata un’ora e diciassette minuti.