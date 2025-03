Lanazione.it - Santa Maria Nuova, che strazio. Posteggi caos, ambulanze bloccate: "Così ci rimette anche la salute"

Leggi su Lanazione.it

di Gabriele Manfrinsenza spazio, pazienti senza alternative. All’ospedale di, incastrato nel cuore del centro,solo trovare un parcheggio si può trasformare in una sfida. Già perché tra spazio ridotto, pochi posti auto riservati ai disabili e stalli per i mezzi di soccorso occupati dalle macchine,una semplice visita è in grado di proiettare in un girone dantesco. Dove il bisogno di cure si scontra con la mancanza di superficie e il traffico diventa un nemicoper chi dovrebbe avere la priorità assoluta:, disabili, pazienti in difficoltà. È una mattina di inizio settimana come tante, già dalle 9 il parcheggio è in fermento. Basta poco per accorgersi che la decina di posti riservata alle persone con disabilità è insufficiente. I parcheggi ‘gialli’ sono occupati per ore dalle stesse auto, lasciando chi arriva per visite o terapie a vagare in cerca di un’alternativa.