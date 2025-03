Santa Francesca Romana, sai perché è la patrona degli automobilisti?

Leggi su Funweek.it

Ogni giorno si celebra un santo protettore di una categoria, di oggetti, di animali e tanto altro ancora. Oggi si festeggiache insieme a San Pietro e Paolo si dice protegga la città di Roma. Infatti, è considerata la matrona della città ed anche la Celebrare le automobili è una tradizione tramandata nel tempo e risale agli anni Trenta, quando a Roma iniziarono ad arrivare le prime vetture. Il mezzo di trasporto personale è stato fin da subito comodo e pratico per tutti, una grande opportunità per spostarsi da una parte all'altra e in qualsiasi momento. Allo stesso tempo, però, è ancora oggi molto pericoloso se non si rispettano le regole alla guida.