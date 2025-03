Sport.quotidiano.net - Sansepolcro in Coppa senza gol. Ora la qualificazione è più vicina

SESTESE 00 SESTESE: Giuntini, Matteo G., Pisaniello, Matteo L., Biondi, Cirillo, Dianda (87’ Casati), Safina (70’ Sarr Papa), Berti, Ciotola, Ermini (73’ Robi). A disp.: Tognoni Pugi, Pisaneschi, Cucinotta, Vannini, Bravi, Gaffarelli. All.: Polloni.: Vassallo, Carbonaro, Del Siena, Gorini (68’ Petricci), Adreani, Lorenzoni, Bruschi, Brizzi, Bartoccini, Valori (63’ Mariotti), Quadroni (63’ Pasquali). A disp.: Vaccarecci, Corsini, Innocenti, Gennaioli, Testerini, Barculli. All.: Armillei. Arbitro: Zamagna di Saronno. Note: spettatori 220 circa. Angoli: Ammoniti: Cirillo, Del Siena, Mariotti, G. Matteo. Recupero: 1’+4’. SESTO FIORENTINO – Il primo round di andata diItalia di Eccellenza è stato protocollatoreti. È un buon risultato per il, che torna a casa imbattuto sicuro che per laal Buitoni sarà tutt’altra musica.