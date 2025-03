Thesocialpost.it - Sanremo, la Rai studia un’alternativa: il Festival della Musica Italiana

La Rai valutaper ildi. Il Comune ha avviato una gara per l’assegnazione dell’evento, quindi il servizio pubblico esplora altre soluzioni. L’idea più concreta riguarda uncon caratteristiche diverse e un nuovo nome, come. La manifestazione resterebbe comunque la selezione ufficiale per l’Eurovision Song Contest, grazie all’affiliazioneRai con l’EBU.Leggi anche:2025, “sesso nei camerini”: spuntano i nomi di Gaia e OllyUna nuova location per ilTra le città candidate emerge Torino. La Rai ha già organizzato l’Eurovision Song Contest 2022 nel capoluogo piemontese con grande successo. Nessuna decisione definitiva è stata presa. La scelta dipenderà dalle infrastrutture disponibili e dagli accordi con le amministrazioni locali.