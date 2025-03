Tpi.it - Sanremo, la Rai pensa a un “piano B”: il Festival della musica italiana

Leggi su Tpi.it

La Rai ha unB per ildi. Secondo quanto riporta l’AdnKronos, in attesa di conoscere nei dettagli la delibera con cui il Comune diha deciso di disegnare il bando per una gara con cui assegnare la realizzazione del, la tv di Stato si è messa al lavoro per approntare un’ipotesi alternativa: l’organizzazione di unin un’altra città con un nome, ovviamente, diverso: non piùCanzone, che è la denominazione legata aldi, ma un titolo alternativo che potrebbe essereo qualcosa di simile. L’evento sarebbe in ogni caso, visto che la Rai è membro Ebu, ilche eleggerebbe il rappresentante italiano all’Eurovision Song Contest.Per la location, secondo l’AdnKronos, si è già parlato insistentemente di Torino in questi mesi ma non è stata presa ancora alcuna decisione al riguardo.