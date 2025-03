Lanazione.it - Sanità, Petrucci (FdI) contesta il pareggio

"Latoscana ha un buco di bilancio da 311 milioni di euro: non è vero che è stato raggiunto il. Il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore alla salute Simone Bezzini continuano a mentire sui conti, ma i numeri non sono né di destra né di sinistra, sono numeri, e quello che emerge è molto chiaro". Lo dice il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e componente della commissioneDiego. "Il governatore ha parlato di 36 azioni per contenere la spesa sanitaria – ha detto – ma a parer nostro, ne ha messe in campo quattro: l’aumento delle aliquote Irpef che portano nelle casse regionali 129,6 milioni di euro; ulteriore indebitamento per 50 nella prossima variazione di bilancio; altri 25,4 milioni dal fondo di riserva; 106 chiesti alle aziende farmaceutiche col payback".