San Vito al Tagliamento: 7 marzo, evento sulla sensibilizzazione sul tema del bullismo e del cyberbullismo

Venerdì 72025 l’Arci Cral di Sanalospiterà lo spettacolo “Le parole di tallio”, un intenso e toccantedi teatro-canzone dedicato allasuldele del cyber. Inizio ore 21:00, ingresso è libero.L’è organizzato dall’Arci Cral in collaborazione con il Comune di Sanale vedrà in scena un’opera scritta da Pablo Perissinotto, con musiche di Enrico Casarotto. Lo spettacolo nasce dall’esperienza di vita di Aurora Borgolotto, giovane non vedente di 24 anni, affetta dalla Sindrome di Alström, una rara malattia genetica con pochissimi casi al mondo.Aurora, vittima didurante l’adolescenza a causa di pregiudizi legati ai suoi successi scolastici, ha trasformato la sua dolorosa esperienza in una testimonianza di resilienza e speranza.