San Severo 30enne muore accoltellato dopo la lite in famiglia | la moglie in caserma

Roma, 6 marzo 2025 – Sarebbe statoal culmine di unainMario La Pietra, trentenne foggiano, morto nella notte all’ospedale Masselli Mascia di San. L’uomo è arrivato in ospedale, ieri sera alle 21, in condizioni disperate. I sanitari hanno fatto di tutto per tentare di salvargli la vita ma ogni sforzo è stato inutile. Le ferite inferte all’addome si sono rivelate troppo gravi e nella notte, poche oreil ricovero, l’uomo è deceduto. Secondo una prima ricostruzione il fendente è stato inferto al termine di un litigio tra coniugi nell’appartamento di via Tondi, alla periferia del centro foggiano, dove l'uomo viveva con la. Ancora poco chiara la dinamica dei fatti. Le indagini sono coordinate dai carabinieri che stanno interrogando inladella vittima.