Lanazione.it - San Giovanni. Il Comune investe sull’edilizia popolare

Arezzo, 06 marzo 2025 – Ildi SanValdarno ha partecipato all’“avviso pubblico finalizzato a individuare immobili di proprietà di soggetti pubblici o privati che, a seguito di procedure di evidenza pubblica, possano essere acquisiti al patrimonio Erp (Edilizia residenziale pubblica) dei comuni in cui sono localizzati”, con l’obiettivo di migliorare il patrimonio abitativo destinato ai cittadini. In questo contesto, ilha acquisito da Arezzo Casa un immobile sito in via Leonetto Melani, in località Cetinale, che comprende 12 alloggi di dimensione differente. L’intervento ha visto una stretta collaborazione tra L'Amministrazione di SanValdarno e Arezzo Casa, ente gestore del patrimonio Erp. La sinergia ha permesso non solo la riqualificazione dell’edificio, ma anche il recupero di una zona che versava in condizioni di degrado.