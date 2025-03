Lanazione.it - San Giovanni celebra l’8 Marzo

Arezzo, 062025 – Sanla giornata internazionale della Donna con un programma di iniziative, organizzate dall’Amministrazione comunale e dalle associazioni del territorio, che ha l’obiettivo di far riflettere e confrontarsi sul ruolo della donna nella società. Da sabato 8fino a venerdì 21incontri, concerti, momenti conviviali e spettacoli al museo. Anche quest'anno, in occasione della Giornata internazionale della donna, il Comune di SanValdarno, in collaborazione con le associazioni del territorio, propone un programma di iniziative volte a sensibilizzare la comunità sulle tematiche legate all’emancipazione femminile. Il cartellone di eventi, dal titolo“per le donne”, raccoglie momenti di riflessione ezione delle conquiste sociali, economiche e politiche delle donne, ma anche un’occasione per sensibilizzare sui temi della discriminazione e della violenza di genere, che ancora oggi affliggono molte donne in tutto il mondo.