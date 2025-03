Anteprima24.it - San Giorgio del Sannio, Bruno: “Indennità? Ricci e Accettola gridarono allo scandalo, incoerente il loro comportamento”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Nella precedente consiliatura, durante la mia carica di consigliere di opposizione, a differenza di, ho sempre sostenuto che fosse legittimo che il Sindaco Ciampi percepisse l’di funzione” afferma in una nota stampa, l’avvocato Giancarlo, consigliere comunale di “SanProtagonista”. “Di orientamento diverso – sottolinea– erano l’attuale Sindaco e l’Assessore in questione che. Per cui se la coerenza ha ancora un valore in politica, dovrebbero spiegare ai cittadini perché era unopercepire l’di carica nell’anno 2021 e oggi non lo sarebbe più”.“Forse perché a percepirla sonostessi e non più gli oppositori politici? Piuttosto che rimanere semplicemente sbigottiti di fronte ad una legittima richiesta dell’opposizione, si può tranquillamente fare chiarezza sul punto”, conclude il consigliere.