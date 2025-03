Lanazione.it - San Giobbe Niente da fare a Ruvo di Puglia

di87Chiusi 76di: Musso 9, Reale 8, Berardi, Jackson 17, Lorenzetti 10, Timperi 6, Isotta 6, Moreno 5, Jerkovic 9, Gatto 10, Conte, Borra 7. All. RaiolaChiusi: Criconia 10, Ceparano 4, Renzi 21, Fall 2, Chapelli, Fazioli, Ius 4, Gravaghi 8, Raffaelli 8, Rasio 19. All. ZancoArbitri: Roberti, Manganiello.Parziali: 22-11, 47-35, 73-57.DI- Seconda sconfitta consecutiva per la San. Nel recupero della ventinovesima giornata i Bulls cedono adi(87-76 il punteggio finale) rendendo meno amaro il passivo con un guizzo finale. Solo Renzi e Rasio, numeri alla mano, giocano sui propri standard, mentre dagli altri coach Zanco raccoglie soltanto le briciole. Il ciclo di sfide contro squadre di alta classifica si chiude domenica, quando all’Estra Forum arriverà la Luiss Roma; era iniziato su ottimi livelli, nonostante la sconfitta in volata con la capolista Roseto, nelle ultime due invece si è rivelato veramente difficile da affrontare.