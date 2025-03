Ilrestodelcarlino.it - San Domenico, al via visite guidate e laboratori

A partire da giovedì prossimo ai musei Sanriprendono il via lead aggregazione libera alla mostra ‘Il ritratto dell’artista’. Per partecipare basta presentarsi ogni giovedì (dal 13 marzo) alle 16,20 e ogni venerdì alle 16,40 presso la biglietteria del museo civico Sane acquistare un biglietto d’ingresso, con un piccolo sovrapprezzo di 5 euro. La prenotazione non è obbligatoria. Da marzo riprendono anche idedicati alle famiglie, che si svolgeranno domenica 16 e 30 marzo e 13 e 27 aprile, sempre alle 10. Aisono ammessi bambini e bambine dai 6 agli 11 anni accompagnati al massimo da due adulti per un massimo di 25 partecipanti complessivi. L’attività prevede due momenti: la visita guidata alla mostra e, a seguire, l’esperienzaale, per una durata complessiva di circa due ore.